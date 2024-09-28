Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak için yüzüne asitle saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak için yüzüne asitle saldırdı

Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak için yüzüne asitle saldırdı

Hindistan'da yaşayan bir adam, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince evi terkeden karısının yüzüne asitle saldırdı. Yüzündeki ciddi yanık ve yaralanmalar nedeniyle ismi gizli tutulan 27 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

28.09.2024 19:00
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Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan kadın, kocasının başka bir kadınla ilişkisi nedeniyle boşanmak istemesi üzerine eşinin yüzüne asit döktü. 27 yaşındaki genç kadın, yüzündeki yanıklar ve yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam, aldattığı eşinin kendisini terk etmesi ve aile evine geri dönmesi üzerine durumu hazmedemedi. Kadının dava açması üzerine boşanmak istemeyen adam, asitle kayınvalidesinin evine gelerek eşine ve annesine saldırdı.

2019 yılında 'aşk evliliği' yapan kadın, kocasının ilişkisini öğrendikten sonra son üç ay boyunca annesiyle yaşamaya başladı. Ayrıca kocasının işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen kadın, geri dönmek istemedi. Kadının şikayette bulunması üzere cani kocanın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Hindistan, 3-sayfa, Mumbai, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak için yüzüne asitle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Haluk Akkaya:
    Haberi ilk okudugumda adamın kocası var zannettim :) şu haberi düzgün yazın ya. 34 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Hindistan Adana karşısında öne geçti. 14 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Yaaa hindistan be kardeşim 9 1 Yanıtla
  • deyvani10 :
    ülke günde 10 larca intihar vakalari varken hindistan haberi pes 8 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zaruri hallerde erkeğe haktır. Dinimiz dört kadına kadar izin vermiş. Eşler birbirleriyle iyi anlaşmak zorundadırlar. 1 2 Yanıtla
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