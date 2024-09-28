Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak için yüzüne asitle saldırdı

Dünya

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan kadın, kocasının başka bir kadınla ilişkisi nedeniyle boşanmak istemesi üzerine eşinin yüzüne asit döktü. 27 yaşındaki genç kadın, yüzündeki yanıklar ve yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam, aldattığı eşinin kendisini terk etmesi ve aile evine geri dönmesi üzerine durumu hazmedemedi. Kadının dava açması üzerine boşanmak istemeyen adam, asitle kayınvalidesinin evine gelerek eşine ve annesine saldırdı.

2019 yılında 'aşk evliliği' yapan kadın, kocasının ilişkisini öğrendikten sonra son üç ay boyunca annesiyle yaşamaya başladı. Ayrıca kocasının işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen kadın, geri dönmek istemedi. Kadının şikayette bulunması üzere cani kocanın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.