Hindistan'da tapınaktaizdiham: 12 ölü

02.11.2025 10:41
Hindistan'da Ekadashi sırasında tapınakta çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Hindular, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan 'Ekadashi' nedeniyle Swamy Venkateswara Tapınağı'nda bir araya geldi.

KALABALIK İZDİHAMA YOL AÇTI

Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

