HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde, Hindu tapınağında çıkan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Mansa Devi tapınağında çıkan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi. İzdihamın, yüksek voltajlı elektrik kablosunun tapınak yoluna düşmesinin ardından, toplanan kalabalıkta paniğe yol açması nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.
Yetkililer, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını ve can kaybının artabileceğini aktardı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 6 Ölü - Son Dakika
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