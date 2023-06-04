Hindistan'da Yapım Aşamasındaki Köprü Çöktü

Konferansı basıp doktoru tokatladı: Eşime ne yaptığını biliyorum!

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İKİ BÖLGEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAKTI

Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.