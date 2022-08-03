Hindistan'da bir adam, ülkesinde işlenen bütün kötülüklerin durması adına 22 yıldır yıkanmadığını açıkladı

Hindistan'ın Manjha bölgesindeki Baikunthpur köyünde yaşayan 40 yaşındaki Dharamdev Ram isimli bir adam, 22 yıl önce dünyada işlenen kötülüklerine karşı durmaya karar verdi.

KARARINDAN ASLA VAZGEÇMEDİ

2000 yılında hamamları boykot eden adam, dünyadaki kötülükleri yıkanmayı reddederek protesto etmeye başladı. Ram kararında öyle ısrarcıydı ki oğlunun ve karısının ölümünden sonra bile hiçbir zaman sarsılmadı.

HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOK

Onca yıldır tenine su değmeyen Ram'ın ilginç bir şekilde yapılan tıbbi incelemelerde herhangi bir hastalığına rastlanmadı.

"KÖTÜLÜKLERİN BİTMESİ İÇİN ADANMIŞLIK YOLUNA GİRDİM"

Mynet'teyer alan habere göre yerel basına verdiği demeçte Ram, "1975'te Jagdal, Bengal'de bir fabrikada çalıştım ve 1978'de evlendim ve normal bir hayat sürüyordum. Fakat 1987'de birdenbire arazi anlaşmazlıklarının, hayvanların öldürülmesinin ve kadınlara yönelik vahşetin artmaya başladığını fark ettim. Bu yüzden, bir cevap ararken, beni müridi olarak alan ve adanmışlık yolunu izlemem için bana ilham veren bir 'Guru'ya yaklaştım. O zamandan beri, adanmışlık yoluna yöneldim ve Lord Rama için meditasyon yapmaya başladım" dedi.