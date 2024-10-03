Hindistan'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken kısa sürede viral oldu.
Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.
Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu - Son Dakika
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