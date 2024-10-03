Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

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Hindistan'da bir mağarada şans eseri bulunan adamın yaşını duyan yetkililer kulaklarına inanamadı. 188 yaşında olduğu iddia edilen adam, bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığı mağaradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

03.10.2024 08:54
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Hindistan'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken kısa sürede viral oldu.

MAĞARADAN ÇIKARILDI

Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.

Hindistan\'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

İnsan Hakları, Hindistan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • celal doğan:
    Mağarada olduğu için Azrail bulamamış 91 110 Yanıtla
  • okan:
    Şimdi kesin ölür 157 4 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    adamı kendi haline biraksaydiniz bı 20 sene daha yaşardı 117 4 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    1924 te bu adam 88 yaşında bir ihtiyar mıydı şimdi Hadi oradan . Hindistan da millet 50 yaşına kadar zor yaşıyor 66 10 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Mossad ajanı olabilir 46 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    188 yaşında olması imkansız,belki 100,115 en fazla 120 civarıdır.Bilemedin 130 olsun... 34 4 Yanıtla
  • Mehmet Kkk:
    Demekki yemiyeceksin aç duracaksın 23 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    yokbe 250 yaşinda 22 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    dedenin mağarasının mirasçıları hayat da yok devlete kalir 22 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    en fazla 70 yasinda uydurmayin bee 7 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu - Son Dakika
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