Hindistan-Pakistan Geriliminde Son Durum

(ANKARA) – Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'a ait 25 askeri hedefi vurduklarını belirttikleri operasyonun ardından yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer cephaneliğini denetleyen en üst düzey organ olan Ulusal Komuta Otoritesi'nin herhangi bir toplantı planlanmadığını söyledi. Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun her iki taraftan yetkililerle telefonda görüşmesinin ardından geldi.

İki komşu nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında gerilimin tırmanmasıyla ortaya çıkan nükleer savaş endişesine ilişkin Pakistan merkezli ARY TV'ye konuşan Asif, "Askeri-sivil Ulusal Komuta Otoritesi'nin herhangi bir toplantısı yapılmadı, böyle bir toplantı da planlanmış değil"dedi.

Hindistan ve Pakistan arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Pakistan ordusu sabah saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden Hindistan'a ait 25 askeri hedefi vurduklarını belirtti.

"Hindistan durursa biz de dururuz"

Pakistan Dışişleri Bakanı, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, Hindistan saldırılarını durdurursa kendilerinin de saldırıları durduracağını söyledi. Ishaq Dar, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Eğer zerre kadar sağduyu varsa, Hindistan durur ve onlar durursa biz de dururuz. Hakimiyet kurmaya çalışan herhangi bir ülke olmaksızın samimi bir şekilde barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD taraflar arasında "arabuluculuk" teklifinde bulundu

Açıklamalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pakistan ve Hindistanlı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile ayrı ayrı görüşürken bu görüşmelerde her iki tarafa da gerginliği azaltma yöntemlerini belirlemeleri ve doğrudan iletişimi yeniden başlatmaları gerektiğini vurguladı.

Rubio ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile de görüşerek "her iki tarafın da gerginliği azaltacak yollar bulması gerektiğini" yineledi. Rubio, ayrıca "gelecekteki çatışmaların önlenmesi amacıyla" ABD'nin arabuluculuk teklifinde bulundu. Bu teklif, ABD'nin resmi açıklamalarında Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilk kez dile getirildi.