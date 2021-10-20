Hindistan ve Nepal'de aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde ölü sayısı 116'ya ulaştı. Bir çok aile evini kaybetti. Uttarakhand eyaletinde yetkililer son bir kaç gün içinde 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Bu kişilerden 30'u bugün hayatını kaybetti.
AFP'ye açıklamada bulunan yerel yönetici Pradeep Jain, evlerinin üzerine toprak düşmesi sonucu bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bölgede okullar kapatılırken dini ve turistik tüm aktiviteler iptal edildi.
Sel ve toprak kaymalarından dolayı 31 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'de ise Afet yönetimi yetkilisi Humkala Pandey, 43 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Nepal'in Dhankuta eyaletinde evlerinin üzerine toprak düşmesi sonucu bir aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer felaketten baraj inşaatları ve ormanların yok edilmesini sorumlu tuttu.
Son Dakika › Dünya › Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya