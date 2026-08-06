Hiroşima: Atom Bombasının Etkileri

Dünya, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tam 81 yıl önce tanıştı.ABD atom bombasını ilk kez 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı.Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti.Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen yıllarda da çok sayıda ölüme neden oldu, etkileri uzun yıllar sürdü.Saldırı sırasında 14 yaşında olan Şair Bun Hashizume, atom bombasının Hiroşima'yı vurduğu o günü anlatıyor...Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 6 Ağustos 2024'te yayımlanmıştı.