Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Dünya

HIRVATİSTAN'da kayıtlı 3,7 milyon seçmen, gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oylarını kullanmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da 8'inci kez yapılan cumhurbaşkanı seçiminde halk yerel saatle 07.00-19.00'da sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Seçimde Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac, 'Mozemo' ittifakından Ivana Kekin, 'Most' ittifakından Miro Bulj, Vatan ve Ulusal Toplanma Partisi'nden Branka Lozo ile bağımsız adaylar Niko Tokic Kartelo, Marija Selak Raspudic ve Tomislav Jonjic yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışıyor.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.