Hizbullah Komutanı Beyrut\'ta Öldürüldü

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İSRAİL ordusu, Hizbullah'ın lojistik karargahı komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün IDF'nin başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat noktalarına yönelik saldırı düzenlediği, saldırıda Hizbullah Komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğü belirtildi. Hüseyni'nin komutasındaki karargahın Hizbullah'a bağlı lojistiği denetlediği ve örgüt içindeki çeşitli birimlerin bütçelendirilmesi ile yönetiminden sorumlu olduğu kaydedildi.

Karargahta ayrıca hassas güdümlü füzelerin üretiminden ve Lübnan'daki silahların depolanması ile taşınmasından sorumlu Hizbullah'ın Araştırma ve Geliştirme Biriminin de bulunduğu belirtildi.