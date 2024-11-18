HİZBULLAH Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail saldırısında öldürüldü.
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısında Hizbullah'ın Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü duyuruldu. Hizbullah da Muhammed Afifi'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail füzesi, İsrail bombardımanından kaçan birçok kişinin sığındığı Ras al-Nabaa Mahallesi'ni vurdu. Güvenlik kaynakları, saldırının Baas Partisi ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef aldığını belirtti.
Lübnan'daki Baas Partisi lideri Ali Hicazi, Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, Afifi'nin saldırı sırasında binada olduğunu söyledi.
Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?