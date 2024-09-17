Hizbullah'ta Çağrı Cihazı Patlaması: Yüzlerce Yaralı - Son Dakika
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Hizbullah'ta Çağrı Cihazı Patlaması: Yüzlerce Yaralı

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Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

17.09.2024 19:06
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(ANKARA) - Lübnan'da Hizbullah üyeleri ve Lübnanlı sivillerin bulunduğu bir alanda Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarının patlaması üzerine yüzlerce kişi yaralandı. Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile savaşın başladığından bu yana örgüt için en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi.

Lübnan merkezli Hizbullah, aralarında savaşçı ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda örgüt üyesinin, iletişim için kullandıkları çağrı cihazlarının patlaması sonucu ağır yaralandığını açıkladı. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, yüzlerce Lübnanlı yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlamasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta grubun maruz kaldığı "en büyük güvenlik ihlali" olduğunu belirtti.

Patlamalar, 30 dakika devam etti

Lübnan'ın başkent Beyrut'un güney banliyölerinde, pek çok ambulansın bölgeye intikal ettiği görülürken, Hizbullah üyeleri ile sivil Lübnanlılar, patlamaların yaklaşık 30 dakika devam ettiğini belirtti.

Patlamalar, Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle görüştüğü sırada yaşandı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da meydana gelen patlamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile gerilim artarken güvenlik güçleri yöneticileriyle üst düzey bir güvenlik görüşmeleri yaptığı sırada meydana geldi. Üst düzey güvenlik görüşmeleri, İsrail'in dün gece güvenlik kabinesinin  yaptığı toplantıda, savaş hedeflerini Hizbullah'ın attığı roketlerle ağır hasar gören kuzey sınırındaki kasabalardan tahliye edilen on binlerce İsraillinin geri dönüşünü de kapsayacak şekilde genişletme kararını onaylamasından birkaç saat sonra yapıldı.

İsrail iç güvenlik teşkilatı, Hizbullah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği bildirilen eski bir üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisini öldürme girişimini engellediğini açıkladı. Şin Bet yaptığı açıklamada, "Kamera ve Lübnan'dan Hizbullah tarafından aktive edilmesini sağlayacak bir mekanizma ile donatılmış patlayıcı bir cihaz" bulduğunu söylerken cihazı Hizbullah ile ilişkilendiren bir kanıt sunmadı.

Hizbullah: " Gazze'de ateşkes sağlanırsa, geri çekileceğiz"

Hizbullah yetkilileri, Gazze'de ateşkes sağlanması halinde örgütün geri çekileceğini bildirirken; İsrail, Hizbullah üyelerinin Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde kalmasına izin veremeyeceği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Hizbullah\'ta Çağrı Cihazı Patlaması: Yüzlerce Yaralı
Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ta Çağrı Cihazı Patlaması: Yüzlerce Yaralı - Son Dakika

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