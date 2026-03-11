Hizbullah\'tan İsrail\'e Füze Saldırısı

İSRAİL'in Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine yönelik Hizbullah'ın düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hizbullah tarafından pazartesi günü Beyt Şemeş şehri yakınlarındaki bir uydu iletişim merkezine balistik füze saldırısı düzenlendi. Lübnan'dan fırlatılan füzenin isabet ettiği uydu iletişim merkezinde meydana gelen patlama araç kamerasına yansıdı.