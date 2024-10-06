Hizbullah'tan Safiyuddin Açıklaması - Son Dakika
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Hizbullah'tan Safiyuddin Açıklaması

Hizbullah\'tan Safiyuddin Açıklaması

Hizbullah, İsrail'in saldırısından sonra Haşim Safiyuddin'in akıbetiyle ilgili haberleri yalanladı.

06.10.2024 15:24
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(ANKARA) - Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in geçen perşembe günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırının ardından Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'e ulaşılamadığını ileri sürdü. Hizbulllah ise sosyal medya hesabından, "yetkililerinin akıbeti ile ilgili haberlerin doğru olmadığını" bildirdi.

Fransız medyasında ve bu haberleri kaynak gösteren bazı diğer ülkelerin medya organlarında, Haşim Safiyuddin'e ulaşılamadığı yönünde haberler yer aldı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağının iddiasına göre, İsrail'in Beyrut'un güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısının akabinde Haşim Safiyuddin ile irtibat kesildi. Hizbullah ise yayınladığı bildiride üst düzey liderleri hakkında yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya kuruluşları, güney banliyölerine yapılan acımasız baskınların ardından Hizbullah yetkililerinin akıbetiyle ilgili olarak Hizbullah kaynaklarına atfedilen haberler yayınlamaktadır. Bunlardan sonuncusu, haberlerini üst düzey Hizbullah kaynaklarına dayandıran Fransız medyasıdır. Hizbullah'ta hiçbir kaynağınızın olmadığını ve tutumunuzun Hizbullah medya ilişkileri tarafından yayınlanan resmi bir açıklamada yer aldığını yinelemek isteriz.

Direniş kamuoyuna karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası haline gelen bazı basın kuruluşları, kalemlerini Siyonist rejime hizmet etmek amacıyla kullanmakta ve birtakım yalan haberler yayınlamaktadır."

Öte yandan, Hizbullah'ın, saldırıdan bu yana Nasrallah'ın görevini devralacağı öngörülen Haşim Safiyuddin'in durumu ile hiçbir resmi açıklamada bulunmaması dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Beyrut, İsrail, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'tan Safiyuddin Açıklaması - Son Dakika

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