Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD ve İngiltere\'nin Husi hedeflerini vurmasını destekliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, destek verdikleri ABD ile İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasını takiben "Denizcilik ülkesi olarak uzun bir geçmişe sahip olan Hollanda, serbest geçiş hakkına büyük önem veriyor ve bu hedefli operasyonu destekliyor" dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte açıklamasında, "Husi saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve denizcilik personeli ve ticaret akışına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. ABD-İngiliz eylemi meşru müdafaa hakkına dayanıyor, serbest geçişi korumayı amaçlıyor ve gerilimi düşürmeye odaklanıyor.

Denizcilik ülkesi olarak uzun bir geçmişe sahip olan Hollanda, serbest geçiş hakkına büyük önem veriyor ve bu hedefli operasyonu destekliyor" açıklamasını yaptıifadelerine yer verdi.