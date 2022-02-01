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Hollanda'da Covid'den etkilenen kültür sanat sektörüne 56 milyon euro ek destek - Son Dakika
BBC

Hollanda'da Covid'den etkilenen kültür sanat sektörüne 56 milyon euro ek destek

01.02.2022 18:52
Hollanda'da Covid'den etkilenen kültür sanat sektörüne 56 milyon euro ek destek

Hollanda hükümeti, Covid önlemleri nedeniyle gece 22:00'den sonra kapanmak zorunda kalan kültür sanat sektörünü desteklemek için, önümüzdeki bir ay için 56 milyon euro daha ek bütçe ayırdı.

Hollanda hükümeti, Covid önlemleri nedeniyle gece 22:00'den sonra kapanmak zorunda kalan kültür sanat sektörünü desteklemek adına önümüzdeki bir ay için 56 milyon euro daha ek bütçe ayırdı.

Koronavirüs salgınının başlamasından sonra kültür sanat sektörüne sağlanan ek destek miktarı 251,6 milyon euroya ulaştı.

Omicron varyantı nedeniyle Covid önlemlerini sıkılaştıran Hollanda'da, geçen hafta büyük ölçüde gevşeme kararı alındı.

Ancak kültür sanat sektörü için saat ve seyirci kısıtlamalarına devam edildi. Tiyatro, sinema ve konser salonları, gece saat 22:00'de kapanmak zorunda.

Kültür sanat sektöründe, salon kapasitesinin üçte biri kadar seyirciye izin verilirken, maske ve mesafe zorunluluğu devam ediyor.

Hükümet, saat ve izleyici sayısı kısıtlamalarından olumsuz etkilenen sektörü desteklemek için 56,5 milyon euroluk bir ek yardım paketi hazırladı.

Yardım, 1 Şubat - 8 Mart arasındaki dönemi kapsayacak.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu bunun, izleyici ve saat kısıtlamalarından etkilenen özel kuruluşlar ile serbest çalışan sanatçıları içerdiğini vurguladı.

Ek bütçenin 40 milyon euroluk bölümü, sanatsal ve kültürel etkinliklerin seyirci kaybını telafi etmek için kullanılacak. Kalan 16,5 milyon euro ise yardım alan tiyatro, orkestra ve müze gibi temel altyapıdaki kurumlara verilecek.

Devlet Bakanı Uslu, sektörde çalışan birçok serbest meslek sahibinin, bilgi ve becerilerini korumak için şiddetle desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Hollanda hükümeti, daha önce hazırladığı destek paketleri kapsamında kültür sanat sektörüne 195 milyon euro aktarmıştı. Son yardımla bu rakam, 251,6 milyon euroya ulaştı.

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Koronavirüs, Hollanda, Tiyatro, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da Covid'den etkilenen kültür sanat sektörüne 56 milyon euro ek destek - Son Dakika Dünya

BBC

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