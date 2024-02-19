Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders'tan Feyza Altun açıklaması: O bir kahraman - Son Dakika
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Dünya

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders'tan Feyza Altun açıklaması: O bir kahraman

Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.

19.02.2024 23:19
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Hollanda'da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerinde zafere ulaşan ve yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Wilders, tek cümlelik paylaşımında "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

WILDERS, İSLAM KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Seçimden zaferle çıkmasına rağmen henüz diğer partileri koalisyona ikna edemeyen Wildert, İslam ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Son olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, bir hayvanın kesim anına ait görüntüyü yayınlayan Wilders, paylaşımında "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLDU?

Avukat Feyza Altun, paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek skandal bir ifade kullandı. "Şeriate s......" paylaşımı yapan Altun'un mesajı sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, tepki mesajları sonrası "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi Twitter'da TT oldu.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır

FEYZA ALTUN GÖZALTINA ALINDI

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders: Feyza Altun bir kahramandır
Hollanda\'da seçimleri kazanan Geert Wilders\'tan Feyza Altun açıklaması: O bir kahraman

Geert Wilders, Feyza Altun, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders'tan Feyza Altun açıklaması: O bir kahraman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • cemal aslan: Bu topa girdiyse olay daha anlaşılır hale geliyor. 182 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Şeriat isteyenlere Avrupa'da yaşama seçeneği sunsanız hepsi gider. Arabistan, İran deseniz kabul etmezler. 119 77 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Mehmet o Faso dediklerin bile sizden daha sosyalist ve adaletli 34 70
  • Mehmet Ünal: İlk dış tepki faşo lardan gelmiş normal. 71 19 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Tencere kapak ins evlenirsiniz 47 17 Yanıtla
  • Dermn Derman: Bana arabistanda iş ve kalacak yer imkanı bul ben şimdi giderim. Emin ol Türkiyeden daha huzurlu daha refah. 13 23
  • Cevat Öndeş: niye öyle bir seçenek sunuyorsun. insanlar bisey istediklerinde kendi ulkelerinden ayrılmaları mi gerekiyor 13 12
  • Deniz TÜRKYILMAZ: ATATÜRK bu ülkeyi kurarken isteyen istediği şekilde yaşasın diye kurmuş isteyen inansın isteyen inanmasın demiş yüce ALLAH bile insanları dinde özgür kılmış hesap günü geldiğinde hesabını yardan sorar.Kullanılan kelime hoş olmamış çünkü şeriat demek Kur'an demek.Ancak inançlı olduğunu söyleyenler de ibadetlerini yapmayanlara kafir demiyor mu? Enterasan bir ülkede yaşıyoruz. 10 7 Yanıtla
  • Serkan Yurttas: Müslümanların Allah'ın yasalariyla yönetilmek istemesi çok doğal .peki ya uygulanabilir mi bu şeriat demokrasiler ne kadar demokratsa insan olduğu muddetçe seriatda o kadar şeriat olur mümkün değil .bence .bu dunya asla duzelmeyecek Allah sadece kim iyilik yolunda savaşacak bunu görmek istiyor 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hollanda'da seçimleri kazanan Geert Wilders'tan Feyza Altun açıklaması: O bir kahraman - Son Dakika
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