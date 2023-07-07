Hollanda'da mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı, koalisyonu oluşturan partiler tarafından çarşamba gününden bu yana tartışılıyordu. Yeni göç politikası konusunda anlaşmazlığı aşamayan 4 koalisyon partisinden oluşan hükümet düştü.
Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin, çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme, hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.
Çarşamba gününde beri devam eden tartışmalarda koalisyonu oluşturan 4 parti, yeni göç politikası ve iltica planı konusunda bir anlaşma sağlayamadı.
İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca, hükümet düştü.Konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Hollanda Hükümeti, Göçmenlerin Geri Dönmesini Öngören İltica Planı Nedeniyle Krize Girdi - Son Dakika