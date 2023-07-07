Hollanda Hükümeti, Göçmenlerin Geri Dönmesini Öngören İltica Planı Nedeniyle Krize Girdi - Son Dakika
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Hollanda Hükümeti, Göçmenlerin Geri Dönmesini Öngören İltica Planı Nedeniyle Krize Girdi

Hollanda Hükümeti, Göçmenlerin Geri Dönmesini Öngören İltica Planı Nedeniyle Krize Girdi

07.07.2023 23:50

Hollanda'da göçmenlerin savaş bittikten sonra ülkelerine geri dönmesini öngören iltica planı, iktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler arasında anlaşmazlığa yol açtı ve hükümet düştü. Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme, hükümet içinde uzun süredir tartışmalara neden oluyordu.

Hollanda'da mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı, koalisyonu oluşturan partiler tarafından çarşamba gününden bu yana tartışılıyordu. Yeni göç politikası konusunda anlaşmazlığı aşamayan 4 koalisyon partisinden oluşan hükümet düştü.

GÖÇMEN POLİTİKASI KRİZE NEDEN OLDU

Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin, çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme, hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

4 KOALİSYON PARTİSİ ANLAŞAMADI

Çarşamba gününde beri devam eden tartışmalarda koalisyonu oluşturan 4 parti, yeni göç politikası ve iltica planı konusunda bir anlaşma sağlayamadı.

HÜKÜMET DÜŞTÜ

İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca, hükümet düştü.Konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

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Son Dakika Dünya Hollanda Hükümeti, Göçmenlerin Geri Dönmesini Öngören İltica Planı Nedeniyle Krize Girdi - Son Dakika


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