Hollanda: Köleliği çağrıştıran soyadlarını değiştirmek isteyenlerin masrafını belediye ödeyecek - Son Dakika
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BBC

Hollanda: Köleliği çağrıştıran soyadlarını değiştirmek isteyenlerin masrafını belediye ödeyecek

24.02.2022 05:06
Hollanda: Köleliği çağrıştıran soyadlarını değiştirmek isteyenlerin masrafını belediye ödeyecek

Hollanda'nın dördüncü büyük kenti olan Utrecht'te, köleliği çağrıştırdığı gerekçesiyle soyadlarını değiştirmek isteyenlerin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Hollanda'nın dördüncü büyük kenti olan Utrecht'te, köleliği çağrıştırdığı gerekçesiyle soyadlarını değiştirmek isteyenlerin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Hollanda hükümetinin benzer bir düzenlemeyi ulusal çapta hayata geçirmesi bekleniyor.

Özellikle 18. yüzyılda kölelik ve sömürge konusunda etkin rol oynayan Utrecht'in Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Çarşamba sabahı kölelik geçmişi konusunda şu sözlerle resmen özür diledi:

"Bu vahim dönemin farkına varmak gelecek için dersler çıkarabileceğimiz anlamına geliyor. Üstelik kurbanların torunlarına tarihimizi unutmadığımızı bunun yerine köleliğin geçmişi ve sonuçları hakkında bir diyalog başlattığımızı gösteriyoruz. Bu bir örnek olsun."

Daha önce Hollanda'da çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan belediye başkanı hükümete, "Kölelik geçmişiyle ilgili ulusal düzeyde özür dilenmesi" çağrısında bulundu.

Utrecht Belediyesi, resmi özrünün yanında kölelik geçmişiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soyadlarından rahatsız olanlara da destek olmayı kararlaştırdı.

Psikolojik muayene masrafları da karşılanacak

Hollanda merkezli haber portalı Nu.nl'ye göre, kölelik çağrıştırdığı gerekçesiyle soyismini değiştirmek isteyenlerin masrafları belediye tarafından ödenecek.

Hollanda'da isim değişikliği için Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı tarama servisine başvurmak gerekiyor. Bu sürece ilişkin masraflar 835 Euro'yu buluyor. Buna ek olarak kölelik geçmişine dayanan soyadları için psikolojik muayene de gerekiyor.

Hem isim değişikliği hem de psikolojik muayene masrafları, soyadı kölelik geçmişini çağrıştıran kişiler için belediye tarafından karşılanacak.

Hollanda'nın en büyük dört belediyesi Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht bir süredir bu kişiler için ücretsiz soyadı değişikliğini tartışıyordu.

Utrecht Belediyesi'nin bu geçici uygulaması hükümetin çıkaracağı kölelik geçmişi nedeniyle isim değişikliği düzenlemesinden sonra yürürlükten kalkacak.

Hollanda hükümetinin bu yılın sonuna kadar ilgili bir düzenlemeyi ulusal çapta kabul etmesi bekleniyor.

Utrecht Belediyesi tarafından yaptırılan araştırmaya göre, şehrin köle ticaretindeki payı uzun yıllar boyunca gölgede bırakıldı.

Kent konseyi 1721'de "Utrecht Şirketi'nin" kurulmasına yardımcı oldu. Konsey, Surinam'daki kahve, kauçuk ve şeker kamışı tarımıyla şeker ticaretine yatırım yapan bu şirketin kurulmasını teşvik etti.

Bu şirketin istihdamında kölelik ve sömürgeler büyük önem taşıyordu. 1795 yılına kadar Utrechtli 2 bin 800 kişi bu şirket bünyesinde çalıştı.

Hollanda'da daha önce de Amsterdam ve Rotterdam belediyeleri, kölelik geçmişi nedeniyle özür dilemişti.

Hollanda: Köleliği çağrıştıran soyadlarını değiştirmek isteyenlerin masrafını belediye ödeyecek
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