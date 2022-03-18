Hollanda mahkemesi, ülkelerinde savaşmak isteyen 2 Ukraynalı tutuklu sanığı serbest bıraktı - Son Dakika
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BBC

Hollanda mahkemesi, ülkelerinde savaşmak isteyen 2 Ukraynalı tutuklu sanığı serbest bıraktı

18.03.2022 21:43
Hollanda mahkemesi, ülkelerinde savaşmak isteyen 2 Ukraynalı tutuklu sanığı serbest bıraktı

Hollanda'nın Middelburg kentindeki bir mahkeme, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 6 aydır tutuklu bulunan iki Ukrayna vatandaşını, "kendi ülkelerinde Ruslara karşı savaşmak istedikleri için" serbest bıraktı.

Hollanda'nın Middelburg kentindeki bir mahkeme, insan kaçakçılığı suçlamasıyla 6 aydır tutuklu bulunan iki Ukrayna vatandaşını, "kendi ülkelerinde Ruslara karşı savaşmak istedikleri için" serbest bıraktı.

Geçen Eylül ayında, bir grup Arnavutluk vatandaşını İngiltere'ye kaçırmak isterken, bir yelkenli teknede gözaltına alınan 27 ve 29 yaşlarındaki iki Ukraynalı, 6 aydır cezaevindeydi.

Ukraynalı sanıkların avukatı, müvekkillerinin, Ruslara karşı savaşmak için ülkelerine dönmek istediklerini belirterek salıverilmelerini istedi.

Zeeland-Batı-Brabant Mahkemesi, Perşembe günü, savaş nedeniyle Ukraynalıların tutukluluğunun askıya alınmasını haklı kılan "özel ve ciddi koşullar" bulunduğuna karar verdi.

Mahkeme, Ukrayna hükümetinin vatandaşlarını ülkeyi savunmaya çağırdığına işaret etti ve şüphelilerin "bu çağrıya uymak için yakıcı bir arzuya" sahip olduklarını ileri sürdü.

Sanıkların ülkelerinde ailelerinin yanında olmasının da önemine vurgu yapan mahkeme, "tutukluluğun ertelenmesi sırasında yeni bir suç işlememeleri koşuluyla" iki Ukraynalıya şartlı tahliye verdi.

İnsan kaçakçılığı ile suçlanan iki sanık, Cuma günü serbest bırakıldı.

Mahkeme sözcüsüne göre, Ukraynalı sanıklar, insan kaçakçılığı davasında, 18 aya kadar hapis cezası istemiyle gıyaben yargılanmaya devam edecek.

Hüküm giymeleri durumunda ise, eğer ileride yeniden Hollanda'ya dönerlerse cezalarını çekmek üzere tutuklanacaklar.

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Son Dakika Dünya Hollanda mahkemesi, ülkelerinde savaşmak isteyen 2 Ukraynalı tutuklu sanığı serbest bıraktı - Son Dakika

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