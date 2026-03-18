Holloman Üssü\'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin güneyindeki New Mexico eyaletinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde dün yerel saatle 17.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırının ardından tesisin derhal tecrit altına alındığı belirtildi. Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine harekete geçildiği; meydana gelen saldırı sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 1 kişinin ise acil müdahale ekiplerince tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayın ardından üste güvenliğin sağlandığı ve tecrit durumunun kaldırılarak faaliyetlerin normale döndüğü aktarıldı. Güvenlik birimlerinden yapılan bilgilendirmede, halihazırda üsse veya personele yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ifade edilirken; olayın nedenine veya kurbanların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.