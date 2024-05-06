Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi - Son Dakika
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Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi

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Yad Vashem'de düzenlenen Holocaust Anma Günü çelenk koyma töreninde bir protestocu Başbakan Netanyahu'nun konuşmasını keserek 'istifa et' diye bağırdı. Protestocu, Netanyahu'nun İsrail halkını korumada başarısız olduğunu söyledi. Netanyahu ise rehinelerin tamamını kurtarmakta kararlı olduklarını ifade etti.

06.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:29
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Yad Vashem'de düzenlenen Holocaust Anma Günü çelenk koyma töreninde bir protestocu Başbakan Netanyahu'nun konuşmasını keserek 'istifa et' diey bağırdı.Holocaust Anma Günü etkinliği sırasında protestocu, Netanyahu'nun İsrail halkını korumada ciddi şekilde başarısız olduğunu söyledi.

Ami Schechter adlı protestocu, ulusal Holokost müzesinde düzenlenen törende Netanyahu'ya, "Artık eve gitmek için daha ne olması gerekiyor?" diye seslendi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de rehin tutulan kişilere gönderme yaparak, "İsrail halkı, terk edilen evlatlarını hatırlamalı," dedi.

İsrail Demokrasisi Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, Ekim'deki saldırılardan sorumlu olan kişilerin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Yahudi ve Arap İsraillilerin oranı %62'yi buldu. Netanyahu, Yad Vashem'deki açılış konuşmasında rehinelerin tamamını kurtarmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Tel Aviv'de düzenlenen bir gösteride, Gazze'de rehin tutulan kişilerin aileleri bir anlaşma yapılmasını istedi. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu'nun düzenlediği gösteride, "Bir daha asla" sloganının 7 Ekim'den sonra daha da acil bir anlam kazandığı vurgulandı.

Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi
Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Holocaust Anma Günü törenlerinde Netanyahu protesto edildi - Son Dakika
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