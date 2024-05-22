Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Dünya

Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu

Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu

Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu. 37 yaşındaki Trickett, geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkmıştı ve Ulusal Güvenlik Yasası 2023 kapsamında iki suçla karşı karşıyaydı. Thames Valley Polisi, Maidenhead, Berks'teki Grenfell Park'ta Trickett'in ölü bulunduğunu doğruladı. Ölüm nedeni açıklanamayan bir olay olarak değerlendiriliyor ve soruşturma devam ediyor.

22.05.2024 11:32
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Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu. 37 yaşındaki Trickett, geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkmıştı ve Ulusal Güvenlik Yasası 2023 kapsamında iki suçla karşı karşıyaydı. 24 Mayıs'ta Old Bailey'de iki sanıkla birlikte mahkemeye çıkması bekleniyordu.

Thames Valley Polisi,Maidenhead, Berks'teki Grenfell Park'ta Trickett'in ölü bulunduğunu doğruladı. Ölüm nedeni açıklanamayan bir olay olarak değerlendiriliyor ve soruşturma devam ediyor.

Matthew'ın ailesi, "Çok sevilen bir oğul, kardeş ve aile üyesinin kaybını yas tutuyoruz," dedi. Trickett, kefaletle serbest bırakılmıştı. Avukatı Julian Hayes, "Bu haber bizi şok etti ve ailesine en iyi şekilde destek oluyoruz," dedi.

Matthew, 2007 ile 2013 yılları arasında Deniz Piyadelerinde görev yapmıştı ancak Göçmenlik Uygulama görevlisi ve özel dedektif olarak çalışıyordu. Chi Leung Wai ve Chung Biu Yuen ile birlikte yabancı bir istihbarat servisine yardım etmek ve yabancı müdahalede bulunmakla suçlandı. Üç adam kefaletle serbest bırakıldı ancak katı şartlara tabi tutuldu. Polis soruşturması kapsamında toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, ölü bulundu
Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, ölü bulundu

Birleşik Krallık, Hong Kong, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong için casusluk yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Deniz Piyadesi Matthew Trickett, parkta ölü bulundu - Son Dakika
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