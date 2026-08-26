Hostes Kanseri: Kozmik Radyasyon Suçlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Hostes Kanseri: Kozmik Radyasyon Suçlu

Hostes Kanseri: Kozmik Radyasyon Suçlu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da mahkeme, hostesin meme kanserinde kozmik radyasyonun etkisini kabul etti.

Fransa'da bir mahkeme ilk kez uzun yıllar hosteslik yapmış bir kadının meme kanseri olmasında kozmik radyasyonun rol oynadığını karara bağladı.Ülkenin resmi havayolları Air France'da hostes olan 59 yaşındaki Sophie Lainault, yakalandığı kanserin çalışma koşullarından kaynaklandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.Hastalığının bir meslek kaynaklı olduğunun tanınmasını talep etti.Ülkenin güneybatısındaki Bayonne kentinde görülen davada, emsal niteliğinde bir kararı alındı. Mahkeme, kozmik radyasyonu, hosteslik mesleğinden kaynaklanan üç kanserojen nedenden biri olarak tanımladı.Diğer ikisi pasif içicilik ve uzun süreli gece çalışma olarak gösterildi.Air France uçuşlarında sigara içilmesine 2000 yılına kadar izin veriliyordu ve mürettebat pasif içici olarak uçak içi dumanına maruz kalıyordu.Bu kararla, kanseri gerilemede olan Lainault, erken emekli olabilecek.Aynı zamanda tüm tedavi masrafları da Fransız sağlık sistemi tarafından karşılanacak.Avukatlara göre, bu karar benzer riske maruz kalan havacılık çalışanları için emsal teşkil edecek.Lainault, "En büyük dileğim, bu kararın bugüne kadar bu adımı atmaya cesaret edememiş diğer kadınları da cesaretlendirmesi" dedi.Air France uçaklarında hostes ve daha sonra kabin amiri olarak görev yapan Lainault, 1989 ile 2019 arasında 12.600 saatlik uçuş yaptı. Bunların yarısından fazlası gece uçuşlarıydı.Paris'ten yapılan birçok uzun mesafeli yüksek irtifa uçuşu, Kuzey Kutbu'na yakın bir rotadan ilerliyor.Uçaklar bu noktada, uzaydan gelen radyasyona (tam olarak söylemek gerekirse güneşten ve diğer yıldızlardan gelen parçacıklara) en yoğun düzeyde maruz kalıyor.

ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi'nde bu ay yapılan bir araştırma, 500'den fazla farklı meslek grubu arasında uçuş görevlileri ve pilotlarda radyasyona bağlı kanser ölümlerinin en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.Uçuş görevlileri arasında ölümlerin yaklaşık % 6,9'unun, pilot ölümlerinin % 6,7'si radyasyona bağlı kanserlerden kaynaklandığı açıklandı.Bu oranların, düzenli olarak radyasyona maruz kalan nükleer teknoloji uzmanları da dahil risk grubundaki mesleklerden daha yüksek olduğu kaydedildi.Yüksek irtifalarda uçak yolculuğunun insanları kozmik radyasyona maruz bıraktığı uzun zamandır biliniyor.Çoğu yolcu içinse bu doz önemsiz kabul ediliyor. Bu tür radyasyona kutuplarda daha yoğun maruz kalınıyor çünkü Dünya'nın manyetik alanı diğer yerlerde bir kalkan görevi görüyor.Lainault'un avukatı Elisabeth Leroux, "Fransa'da meme kanseri ile bazı riskler arasındaki bağlantı hemşireler gibi bazı meslek grupları için kuruldu ancak bu, bir hostes için ilk kez oluyor" dedi.Air France, mahkemenin kararının gerekçesinin görülmediğini işaret ederek detaylı bir açıklama yapmadı.Kısa açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği mutlak bir önceliktir" denildi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Havacılık, Fransız, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hostes Kanseri: Kozmik Radyasyon Suçlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 17:54:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Hostes Kanseri: Kozmik Radyasyon Suçlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement