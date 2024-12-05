HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Dünya

HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

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Geçtiğimiz günlerde rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren HTŞ, Halep'teki cumhurbaşkanlığı sarayında ele geçirdiği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait mayolu fotoğrafı paylaştı.

05.12.2024 15:09  Güncelleme: 16:29
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Suriye'de Heyet Tahrir Eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmalar 27 Kasım'dan bu yana devam ediyor. Rejim güçleriyle çatışarak Halep'in tamamını ele geçiren silahlı gruplar, önemli kentlerden biri olarak gösterilen Hama'da da kontrolü sağlamak üzere... Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken HTŞ, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ait özel fotoğrafları servis etti.

ESAD'A AİT ÖZEL FOTOĞRAFLARI SERVİS ETTİLER

Üç günden kısa bir sürede rejim askerlerini geri püskürterek Halep'in tamamında kontrolü sağlayan HTŞ'nin ele geçirdiği yerlerden biri de cumhurbaşkanlığı sarayıydı. Buradan fotoğraf ve videolar paylaşarak gövde gösterisi yapan HTŞ, bugün Esad'ın gençlik yıllarına ait özel fotoğraflarını servis etti. Yatak odasında çekildiği belli olan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte paylaşılan o kareler;

HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
HTŞ, Esad\'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Beşar Esed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Berat Yavuz:
    haber değeri Esad donu 39 6 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    40 Harami Terörü Şeytanları ( HTŞ) TAMAMEN AMERİKAN VR İNGİLİZ AJANLARI KONTROLÜNDE KURULMUŞ ÖRGÜTTÜR! LAWRENCE NİN ÖĞRENCİ ÇİP'LERİ BUNLAR.? 19 10 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Esad'ın memis lerini gördüm:)) 21 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    eee yani? 21 1 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    bieden de benzer geldi gecti 7 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    HeTek giydirecegiz Şeytanın çocuklarına. HTŞarlatanlari 4 4 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Değişik bir yatak odasıymış, hem suyun üstünde hemde direksiyonu var. Sizin yazdığınız haber bu kadar olur. 2 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    ne var bunda Erdoğan'la aynı şekil fotoğrafi var Esed başkanın 1 1 Yanıtla
  • Yunus Acar:
    Bence htş paylasmadı öso paylaşmış htş dini değerlere saygı sevgi besleyen hor yapı öso yapmıştır 1 0 Yanıtla
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