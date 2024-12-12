HTŞ lideri Colani\'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Zafer Aşık:

Laik düzen istemeyenler oraya gitsin bir düzen kursun görelim. Düzensizlik yakıp yıkma adina yapilan herşeyden sonra bir düz3n beklemek hayal olmaz mi? İnsanlık tatihi boyinca yikan daha iyisini kurma vaadiyle geldi daha çik yıktı. İnsanlık tatihinin dün başlamadığını düşünürseniz bazjlari ayni yers3 sayiyor. Iratdoğu insanlığin bittiği yer olarak devam ediyor ibrati alem için. Elin gavuru barış ( islam) içinde yaşarken bizim ortadoğu da ölen de öldüren de Allahü ekber diyor. Sen Allah olsan ne yaparsın?