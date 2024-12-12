HTŞ lideri Colani'den dikkat çeken Türkiye mesajı - Son Dakika
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Dünya

HTŞ lideri Colani'den dikkat çeken Türkiye mesajı

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden HTŞ'nin Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

12.12.2024 21:43
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti.

Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti. Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE MESAJI

Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

HTŞ lideri Colani\'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Ebu Muhammed, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri Colani'den dikkat çeken Türkiye mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Senin tipini beğenmedim 20 83 Yanıtla
  • Bu Kim:
    cehapenin akli almiycak bu işlere siz en iyisi heykelle alakali konulara bakin)) 49 17 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    chp nin akli almayacak diye diye ulkeyi mahvettiniz. anladiginiz bu mu sizin 22 35 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Bu adam çok şey biliyor 28 6 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    bize tipi önemli değil ordaki halk ülkesine sahip çıksınlar çapulcuları koysunlar onlara tek dos İslam ve Türkçedir onlar bizim gardaslarimiz bizim icimizdehayin var onlarin içindede hayin var Allah islah etsin 27 5 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Sakın LAIK Düzene Gecmeyin 21 8 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Laik düzen istemeyenler oraya gitsin bir düzen kursun görelim. Düzensizlik yakıp yıkma adina yapilan herşeyden sonra bir düz3n beklemek hayal olmaz mi? İnsanlık tatihi boyinca yikan daha iyisini kurma vaadiyle geldi daha çik yıktı. İnsanlık tatihinin dün başlamadığını düşünürseniz bazjlari ayni yers3 sayiyor. Iratdoğu insanlığin bittiği yer olarak devam ediyor ibrati alem için. Elin gavuru barış ( islam) içinde yaşarken bizim ortadoğu da ölen de öldüren de Allahü ekber diyor. Sen Allah olsan ne yaparsın? 3 3 Yanıtla
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