HTŞ Lideri Colani\'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon

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HTŞ Lideri Colani, Esad'ın ardından Fırat'ın doğusunda adeta köşeye sıkışan ve ABD'den destek bekleyen terör örgütü PKK/ YPG'yi bir kez daha uyardı.

Bölgedeki terör ögütleri ile üçüncü bir yola gitmeyeceklerinin altını çizen Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok. Ya çekilme ya da askeri operasyon" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONA HAZIRIZ"

Terör örgütü PKK/YPG'nin gerekli adımları atmasını beklediklerini vurgulayan Colani, "YPG'nin bilge kişilerini bekliyoruz. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz" dedi.