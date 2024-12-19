HTŞ Lideri Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon - Son Dakika
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Dünya

HTŞ Lideri Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon

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Suriye'de Esad rejimini deviren muhalif grupların başında gelen HTŞ Lideri Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok. Ya çekilme ya da askeri operasyon" dedi.

19.12.2024 01:21
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HTŞ Lideri Colani, Esad'ın ardından Fırat'ın doğusunda adeta köşeye sıkışan ve ABD'den destek bekleyen terör örgütü PKK/ YPG'yi bir kez daha uyardı.

Bölgedeki terör ögütleri ile üçüncü bir yola gitmeyeceklerinin altını çizen Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok. Ya çekilme ya da askeri operasyon" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ OPERASYONA HAZIRIZ"

Terör örgütü PKK/YPG'nin gerekli adımları atmasını beklediklerini vurgulayan Colani, "YPG'nin bilge kişilerini bekliyoruz. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz" dedi.

HTŞ Lideri Colani\'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon

Operasyon, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Rakka, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ Lideri Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yasar Yavuz:
    helal olsun 348 46 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Her beklenen saniye bunlara fazladan nefes aldirmaktır.Aldiklari her nefes haramdır gereksizdir ziyandır.. 263 70 Yanıtla
  • oktay sayar:
    eninde sonunda PKK sarı torbaya girecek,kaçış yolları kapatıldı 198 42 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    taşşanı yesinler 168 60 Yanıtla
  • Tarık:
    Allah'ın aslanı Colani rabbim seni korusun ?? 104 77 Yanıtla
  • blackstyle man:
    Kobaniyi istiyoruz. Suruça bağlayacağız 80 75 Yanıtla
  • Taner:
    Isidle komsu oldular bizimkiler daha pkk pesindeler. Olm yaninizda 2 nci afganistan buruldu, abd israil komsujuz oldu. Aloo 51 80 Yanıtla
    metakom4@hotmail.com:
    komplo teorisi üretmek manasız iç yüzünü bilmediğimiz konularda. 47 13
    Alper Elma:
    senin bu işleri anlamaya aklın ermedigi çok belli yada yaşın çok küçük 31 8
  • huseyin ergun:
    Pkk az, kaldı. Ya, uzanan eli tut ya, da sen bilirsin. 56 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: HTŞ Lideri Colani'den PKK/YPG için son uyarı: Ya çekilme ya da askeri operasyon - Son Dakika
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