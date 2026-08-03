Hürmüz Boğazı için Irak ve İran\'dan Diplomasi

IRAK Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması için yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda son iki günde yaşanan gelişmeler ele alındı. Taraflar, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması, koordinasyonun sürdürülmesi ve tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Hüseyin, anlaşmazlıkların çözümünde en uygun yolun diyalog ve diplomasi olduğunu söyleyerek, bu sürece yeniden dönülmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Arakçi ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve deniz ulaşımının kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak mutabakata varılması amacıyla yürütülen görüşmelerle ilgili bilgi paylaştı.