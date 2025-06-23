Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Yahya Gültekin:

Kapatması gerekiyor çünkü hiç bir ülke İrana verdiği sözü tutmadı iran bunu söylemesi gerekiyor ben Hürmüz boğazını kapatıyorum verilen bütün sözler tutulsun yoksa dunyada bir ekonomik kriz yaratırım amerika ve İsrail çok büyük bir şekilde cezalandırılmalı