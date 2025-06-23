Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı - Son Dakika
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Dünya

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı
23.06.2025 11:15
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İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü satın alan Çin, olası bir Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Dünya ekonomisinde ikinci sırada yer alan Çin, İran'dan ihraç edilen petrolün yaklaşık %90'ını temin ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" açıklaması yaptı.

Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından kapatabileceğine yönelik endişeler tekrar güç kazandı.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu su yolundan sürdürülüyor. Bölgeden sevk edilen petrolün önemli alıcıları ise Asya ülkeleri olarak öne çıkıyor.

MECLİSTEN KAPATILMA KARARI ÇIKTI

İran'daki yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN İLK TEPKİ

İthal ettiği petrolün yüzde 45'inin Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin'den ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" dedi.

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • n5685244:
    ozaman ABD ye haddini bildirin lafla olmaz 299 5 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Kapatması gerekiyor çünkü hiç bir ülke İrana verdiği sözü tutmadı iran bunu söylemesi gerekiyor ben Hürmüz boğazını kapatıyorum verilen bütün sözler tutulsun yoksa dunyada bir ekonomik kriz yaratırım amerika ve İsrail çok büyük bir şekilde cezalandırılmalı 234 5 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Çininde buzuğu yemiyor bi şey yapmaya safi rüzgar 158 2 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    çin göster dışını hava basmayla İran'ı arkadan öne itelemeyle olmaz vur yumrugunu masaya. 131 0 Yanıtla
  • 2009kilic:
    İran'ın dostuyuz savaşta İsrail'in yanında olacağız dediniz. İsrail'e yardım etmediniz. Amerika vuruyor İsrail vuruyor. Tabii ki sizin de Can damarınız olan petrolü kesecektir İran. 114 6 Yanıtla
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