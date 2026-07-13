Hürmüz Boğazı'nda Gerilim, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Gerilim, Petrol Fiyatları Yükseliyor

13.07.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, deniz trafiğinde keskin düşüş yaşanıyor.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yeniden yükseldi. Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolü pazartesi günü yüzde 4'ten fazla değer kazanırken, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçişler üzerine anlaşmazlıkları nedeniyle karşılıklı saldırılar düzenlemesi piyasalarda endişeye yol açtı.

Brent petrolünün varil fiyatı, 78,82 dolara yükselerek 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla onlarca hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM ayrıca, "ABD güçleri, İran'ın süregelen haksız saldırganlığı, tacizleri, tehditleri ve keyfi açıklamalarına rağmen ticari gemiler için seyrüsefer serbestisini korumaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

İran ise ABD saldırılarına karşılık Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İran ilk kez, ABD ve İran arasında da arabuluculuk görevi üstlenen Umman'daki ABD tesislerini doğrudan hedef aldı.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan kendi belirlediği rotaları kullanmadan geçmeye çalışan gemilerin "güvenli geçiş garantisinden yararlanamayacağını" yineledi. Açıklamada, "Yetkilendirilmemiş rotalardan geçişten doğacak sonuçlardan gemi sahibi, işletmecisi ve gemi kaptanı sorumludur" denildi.

DENİZ TRAFİĞİNDE SERT DÜŞÜŞ


Geçen ay ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının ardından toparlanmaya başlayan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, çatışmaların yeniden başlamasıyla keskin şekilde azaldı.
Denizcilik istihbarat platformu Windward verilerine göre, perşembe günü saat 21.00 ile cuma günü saat 09.00 arasında boğazdan yalnızca altı gemi geçti. Bu sayı, ay başında günlük 18 ila 22 gemi seviyesindeydi. Cumartesi günü saat 21.00 ile Pazar günü saat 09.00 arasında ise 9 gemi boğazdan geçti. Bunların 4 İran bayrağı taşıyordu.
Savaş öncesinde küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 130 gemi geçiş yapıyordu.
17 Haziran'daki mutabakatın ardından savaş öncesi seviyelere gerileyen petrol fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından önceki seviyelerin yaklaşık yüzde 9 üzerine çıkmış durumda.
Dünya basınına değerlendirmelerde bulunan analistler brent petrolünün varil fiyatının ağustos ve eylül aylarında jeopolitik belirsizlik nedeniyle 70 doların üst bandında kalmasını beklediğini söyledi.
Orta Doğu'da çatışmaların yeniden tırmanmasının etkisiyle Asya piyasaları da haftaya düşüşle başladı. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 günü yaklaşık yüzde 2 kayıpla tamamlarken, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 9 değer kaybetti. Avrupa borsaları da haftaya düşüşle başladı. Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi öğleden önce yüzde 0,09 geriledi. Yükselen petrol fiyatları enerji hisselerini yaklaşık yüzde 1 yükseltirken, havayolu ve turizm şirketlerinin hisseleri yüzde 1,2 ila 2,3 arasında değer kaybetti. Teknoloji hisseleri de Asya'daki satış dalgasını takip ederek yüzde 0,9 geriledi.
Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda Gerilim, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 15:25:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Gerilim, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.