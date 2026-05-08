Hürmüz Boğazı'nda Patlamalar
Hürmüz Boğazı'nda Patlamalar

08.05.2026 00:49
İran, Hürmüz Boğazı'nda patlamaların olduğunu duyurdu. ABD'nin İran tankerine müdahalesi sonrası gerilim yükseliyor.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda patlamalar olduğunu bildirdi ve patlamaları İran silahlı kuvvetleri ve "düşman" arasındaki "karşılıklı ateş" diye tanımladı.

BBC'ye konuşan yapan İsrailli bir kaynak Boğaz'da yaşananlarda "İsrail'in herhangi bir rolü olmadığını" belirtti.

İran devlet televizyonu adı açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Ordusu'nun bir İran tankerine saldırısının ardından "düşman birimlerinin" Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füze ateşi altına alındığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas kenti yakınlarında "birkaç patlama" duyulduğunu" bildirdi. Ajans patlama seslerinin tam olarak nereden geldiğinin hala belirsiz olduğunu duyurdu.

Tasnim Haber Ajansı da Keşm Adası ve Bender Abbas yakınlarında patalamalar olduğunu belirtti.

İran medyası Tahran'da da patlamalar olduğunu belirtiyor.

ABD henüz bu olaylarla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD Salı günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin bölgeden çıkarılması için girişilen Özgürlük Operasyonu'na ara vermiş ve ABD Başkanı Donald Trump İran ile görüşmelerde "büyük ilerleme" sağlandığını söylemişti.

Trump Çarşamba günü de "İran üzerinde uzlaşılan noktalar uyarsa Destansı Öfke Operasyonu'nun sona ereceğini belirmiş ve başka bir ayrıntı vermemişti. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin teklifinin değerlendirildiğini duyurmuştu.

ABD merkezli haber kuruluşu Axios, Beyaz Saray'ın İran ile bir mutabakat zaptına yaklaşmakta olduğuna inandığını bildirmişti.

İran parlamentosunun kıdemli bir üyesi bunu bir "istek listesi" olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tahran'ın ABD teklifine ilişkin görüşlerini Pakistanlı arabulucularla paylaşacağını söylemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin "bu ateşkesi kalıcı bir savaş sonuna dönüştürmeye çalıştığını" belirmişti.

Axios, söz konusu mutabakatı, daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturabilecek, tek sayfalık ve 14 maddelik bir not olarak tanımlamıştı.

Listelenen hükümler arasında İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin yeniden sağlanması yer alıyordu.

Reuters haber ajansı da, Axios'un yayımladığı iddiaları doğrulayan bir haber paylaşmıştı.

ABD güçleri, Umman Körfezi'nde bir İran gemisine ateş açtıklarını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 6 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir petrol tankerine ateş açarak gemiyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD ordusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada M/T Hasna adlı tankerin ABD ablukasına rağmen bir İran limanına doğru ilerlemeye çalıştığını belirtti.

Açıklamaya göre, uyarıların ardından ABD donanmasına ait bir jetten top atışıyla gemiye ateş açıldı ve tanker devre dışı bırakıldı.

"Hasna artık İran'a doğru ilerlemiyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik ABD ablukasının yürürlükte olduğu vurgulandı.

