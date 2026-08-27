Hürmüz Boğazı'nda Tanker Vuruldu - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Tanker Vuruldu

Hürmüz Boğazı\'nda Tanker Vuruldu
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Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine belirsiz kaynaklı mühimmatla saldırı yapıldı.

HÜRMÜZ Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz mühimmatla hedef alındığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği tankerde yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nda Tanker Vuruldu - Son Dakika

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