Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti

16.03.2026 19:05
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti. Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Pakistan bayraklı Karachi isimli tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta iki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef aldı. Saldırılarda binin üzerinde İranlı hayatını kaybederken; İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırılar da düzenlendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran'ın saldırılara yanıtı ise İsrail'e ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misillemeler oldu. Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan İran, petrol tedariki için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

BİR İLK YAŞANDI

Bugün ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından bir ilk yaşandı. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçti.

Orta Doğu'daki gerilimin üçüncü haftasında Pakistan bayraklı Karachi isimli tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Advertisement
