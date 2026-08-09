Hürmüz Boğazı'nın Açılması ABD'ye Bağlı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nın Açılması ABD'ye Bağlı

Hürmüz Boğazı\'nın Açılması ABD\'ye Bağlı
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İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiğini duyurdu.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, Hürmüz Boğazı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirten Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadesini kullandı.

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin 'İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ile hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi' gerektiğini bildirdi. Zülkadr ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ile Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve 'İran milletinin kutsal değerlerine hakaret etmemesi" şartlarını da hatırlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hürmüz Boğazı'nın Açılması ABD'ye Bağlı - Son Dakika

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