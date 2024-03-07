Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü - Son Dakika
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Dünya

Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü

Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü

Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze, Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye isabet etti. Saldırı sonucunda üç denizci hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a yapılan saldırı sonrası gemi terk edildi. Filipin Göçmen İşçiler Departmanı, hayatını kaybedenler arasında iki Filipinli vatandaşın olduğunu ve iki Filipinli mürettebatın da ağır yaralandığını duyurdu.

07.03.2024 11:42  Güncelleme: 11:56
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Husilerin balistik füzesinin Aden Körfezi'nde ticari bir gemiye isabet etmesi sonucu ikisi Filipinli olmak üzere üçdenizci öldü.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a Çarşamba günü düzenlenen saldırıda en az üç mürettebatın öldüğü ve dört kişinin de yaralandığı belirtildi. İki ABD'li yetkili CNN'e, geminin terk edildiğini ve koalisyon savaş gemilerinin şu anda bölgede durumu değerlendirdiğini söyledi.

Filipin Göçmen İşçiler Departmanı (DMW) Perşembe günü yaptığı açıklamada, kendi vatandaşlarının öldüğünü duyurdu ve saldırıda diğer iki Filipinli mürettebatın da ağır yaralandığını söyledi.

Saldırı, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşına tepki olarak Ekim ayında başlayan Husilerin Kızıldeniz gemilerine yönelik saldırılarının önemli ölçüde arttığına işaret ediyor.

Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırının "doğru" olduğunu ve gemide yangın çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Husi açıklamasında, "Hedefleme operasyonu, gemi mürettebatının Yemen deniz kuvvetlerinden gelen uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti" denildi.

Başkent Sana da dahil olmak üzere kuzey Yemen'in büyük bölümünü kontrol altına alan Husiler, kendilerini ülkenin meşru yöneticileri olarak tanıtıyor.

Husi açıklamasında, grubun Filistin halkına verdiği destek yinelendi ve İsrail'in "saldırısı durana ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik abluka kaldırılana kadar" Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurmayacakları belirtildi.

Aden Körfezi, Dünya, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü - Son Dakika

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