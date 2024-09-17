Husilerin Hedefi Tanker Güvenli Bölgeye Çekildi

Dünya

YEMENLİ Husilerin 21 Ağustos'ta hedef aldığı ve bir milyon varil ham petrol taşıyan SOUION tankeri, düzenlenen operasyonla başarılı şekilde güvenli bölgeye çekildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Husilere karşı oluşturduğu ortak operasyon Aspides'ten yapılan açıklamada, "Aspides'in koruması altında SOUNION, herhangi bir petrol sızıntısı olmadan başarılı bir şekilde güvenli bir bölgeye çekilmiştir. Özel paydaşlar kurtarma operasyonunu tamamlarken, Aspides durumu izlemeye devam edecektir. Kurtarma operasyonunun bu aşamasının tamamlanması, tüm bölgeyi etkileyecek bir çevre felaketini önlemeye kararlı tüm paydaşlar arasında kapsamlı bir yaklaşım ve yakın iş birliğinin sonucudur. Güvenilir bir AB deniz güvenliği sağlayıcısı olarak hareket eden Aspides, operasyon alanında seyrüsefer özgürlüğüne ve denizcilerin yaşamları ile küresel ortak malların korunmasına katkıda bulunmaya devam etmektedir" denildi.