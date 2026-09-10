IAEA, İran'ı 20 yıl sonra ilk kez Güvenlik Konseyi'ne sevk etti - Son Dakika
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IAEA, İran'ı 20 yıl sonra ilk kez Güvenlik Konseyi'ne sevk etti

IAEA, İran\'ı 20 yıl sonra ilk kez Güvenlik Konseyi\'ne sevk etti
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ı nükleer yükümlülüklerine uymamakla suçlayarak Güvenlik Konseyi'ne sevk etti; bu, son 20 yıldır alınan ilk karar. İran'ın müttefikleri Çin ve Rusya'nın veto yetkisi nedeniyle yeni yaptırımların uygulanması olası görünmüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) İran'ı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine "uymamakla" suçlayarak Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. Bu, son 20 yıldır bu yönde alınan ilk karar oldu. Karar, Birleşmiş Milletler nükleer gözlem kuruluşunun yönetim kurulunun Viyana'daki toplantısında alındı. Raporda karara gerekçe olarak, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğu gibi nükleer malzemeleri hakkında bilgi eksikliği ve IAEA müfettişlerinin nükleer tesislere erişiminin olmaması gösterildi. Tahran, IAEA'nın kararını kınayarak, ABD ve İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırılarının denetimleri aksattığını belirtti.İran'ın müttefikleri Çin ve Rusya'nın BM Güvelik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olması nedeniyle yeni yaptırımların uygulanması olası görünmüyor.İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD tarafından sunulan IAEA kararı, 23 ülke tarafından desteklenirken, sekiz ülke çekimser kaldı. Çin, Rusya ve Nijer ise karşı oy kullandı.İran, IAEA'yı böyle bir karar almaması konusunda defalarca uyarmıştı.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, X'ten yaptığı paylaşımda, "İran'ın koruma altındaki nükleer tesislerine saldırıyorlar, normal kontrol sürecini aksatıyorlar ve ardından bu aksamayı bir bahane olarak kullanarak bir kararname yayınlıyorlar" diye yazdı. İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te 12 gün süren savaş sırasında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği bir dizi saldırıdan bu yana, AEA İran'ın nükleer tesislerine erişim sağlayamadı. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı son savaşta bu tesisler tekrar hedef alındı.İran, Natanz ve Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisleri de dahil olmak üzere tesislerine yapılan saldırıların, IAEA müfettişlerinin bu tesisleri ziyaret etmesine izin verilmemesinin gerekçesi olduğunu söylüyor.Tahran ayrıca bu erişimin, savaşı sona erdirmek için ABD ve İsrail ile yapılacak daha geniş bir anlaşmanın parçası olmasını istiyor.İran, nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlı olduğunu ısrarla savunuyor. ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri, Tahran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı endişesiyle, İran'ın açıklamalarını sorguluyor. ABD'li üst düzey yetkililere göre, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı son savaşın başlangıcında Tahran'ın yaklaşık 440 kg (970 lb) %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu bulunuyordu. Bu oranda zenginleştirilmiş uranyum, silah yapımında kullanılan uranyum için gerekli olan %90 eşiğine oldukça hızlı bir şekilde getirilebiliyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya IAEA, İran'ı 20 yıl sonra ilk kez Güvenlik Konseyi'ne sevk etti - Son Dakika

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