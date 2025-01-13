İHH 2024'te 10 Ülkede Kalıcı Eserler İnşa Etti - Son Dakika
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İHH 2024'te 10 Ülkede Kalıcı Eserler İnşa Etti

İHH 2024\'te 10 Ülkede Kalıcı Eserler İnşa Etti

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında 10 ülkede 44 kalıcı eser inşa etti. Suriye'nin Azez bölgesinde iç savaştan etkilenen aileler için 'Umut Şehri' kurularak toplamda 1400 konut inşa edildi. Eğitim, sağlık ve sosyo-kültürel projelerle desteklenen bu çalışmalar, birçok ülkede devam etmektedir.

13.01.2025 11:57  Güncelleme: 11:59
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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2024 yılında 10 ülkede 44 kalıcı eser inşa edildi. 12 ülkedeki 49 eserin inşası ise sürüyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca; İHH ve Katar Charity Kurumu tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Tukli köyünde iç savaştan etkilenen bin 400 ailenin ikamet edeceği 'Umut Şehri' kuruldu. Uzun yıllardır zor şartlar altında Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan ailelerin taşınma işlemleri tamamlandı.

İHH, 2024 yılında kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 22 cami, 2 cami ve Kur'an-ı Kerim kursu, 7 okul, 2 sağlık merkezi ve 2 yetimhane inşa etti. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca, içerisinde cami, okul ve 2 yetimhane bulunan 1 yetim eğitim merkezi ile 43 konuttan oluşan 7 sosyal konut projesinin inşası da tamamlandı.

BİN 400 KONUTLU UMUT ŞEHRİ KURULDU

Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Tukli köyünde Katar Charity Kurumuyla hayata geçirilen diğer sosyal konut projesi kapsamında ise, bin 400 konut bulunan Umut Şehri kuruldu. 9 adet mahalleden oluşan şehirdeki evlerin bin 200'ü 50 metrekare, 200'ü ise 100 metrekare büyüklüğünde. Şehirde ayrıca; 1 camii, 1 kız okulu, 1 erkek okulu, 1 anaokulu ve 1 meslek okulu olmak üzere toplam 4 okulun yanı sıra; 1 halk eğitim merkezi, 1 spor kompleksi, 1 klinik, 1 çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan müteşekkil bir çarşı yer alıyor.

2024 yılında inşası tamamlanan kalıcı eserler; Afganistan, Filipinler, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Togo ve Uganda'da hizmete açıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Suriye, Yaşam, Dünya, Azez, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Dünya İHH 2024'te 10 Ülkede Kalıcı Eserler İnşa Etti - Son Dakika

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