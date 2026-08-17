IKBY'ye İran'dan SİHA Saldırısı - Son Dakika
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IKBY'ye İran'dan SİHA Saldırısı

IKBY\'ye İran\'dan SİHA Saldırısı
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IKBY, İran'dan atılan iki SİHA'nın Barzani'nin ofisini hedef aldığını açıkladı. Saldırılar kınandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'dan fırlatıldığını iddia ettiği patlayıcı yüklü iki silahlı insansız hava aracının, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile Bölgesel Güvenlik Konseyi Başkanı'nın konutunu hedef aldığını açıkladı.Fransız Haber Ajansı AFP, IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına yer verdi.Açıklamada İran sınırının diğer tarafından fırlatılan Hadid-110 tipi iki SİHA'nın Barzani'nin özel ofisi ile Güvenlik Konseyi Başkanı'nın konutuna yöneldiği belirtildi.IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X hesabından yaptığı açıklamada saldırıları "en güçlü biçimde kınadığını" ifade etti.Barzani, "Bu, tehlikeli bir tırmanış ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği ile istikrarına yönelik doğrudan bir tehdittir" dedi.Saldırıların kendilerini görevlerini yerine getirmekten ve vatandaşları korumaktan alıkoyamayacağını da vurguladı.İran yönetiminden saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.17 Ağustos Pazartesi günü erken saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.Erbil merkezli yayın yapan RUDAW ve K24 de saldırıların hedefi olan yapıların Erbil'in Pirmam ilçesinde yer aldığını yazdı.Saldırıları "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendiren Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü, eylemi gerçekleştirenlerin ortaya çıkabilecek sonuçlardan bütünüyle sorumlu olacağını kaydetti.Mesrur Barzani kısa süre önce Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'ye verdiği röportajda Erbil'in ABD ile İran arasındaki savaşa dahil olmak istemediğini söylemişti.İran ve İran destekli Iraklı milis grupların IKBY topraklarına yönelik saldırılarını "gerekçesiz" olarak nitelendiren Barzani, bölgenin Tahran ve Irak'taki silahlı gruplar tarafından binden fazla kez hedef alındığını söylemişti.

Ortadoğu'daki savaşın başlamasından bu yana, ABD askerlerine, yabancı petrol şirketlerine ve İran'dan sürgün edilen muhalif gruplara ev sahipliği yapan IKBY toprakları, Tahran ve Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplar tarafından hedef alındı.Bazı SİHA'lar IKBY'nin başkenti Erbil üzerinde önlenirken, bazı saldırılarda İranlı muhalif gruplar ve ABD'ye ait noktalar vuruldu.Tahran, sürgündeki Kürt muhalif grupları Batı ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçluyor. İran, Nisan ayında ilan edilen ancak daha sonra bozulan bölgesel ateşkes sırasında da bu gruplara yönelik saldırılarını sürdürdü.Söz konusu gruplar, savaşın başlamasından bu yana IKBY'deki üs ve kamplarının büyük bölümünü tahliye etti.Rudaw'ın derlediği verilere göre bu saldırılarda şimdiye kadar 32 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı.17 Temmuz'da bölgenin doğusundaki Süleymaniye kenti yakınlarında düzenlenen SİHA ve roket saldırılarında dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Politika, Dünya, SİHA, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya IKBY'ye İran'dan SİHA Saldırısı - Son Dakika

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