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İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü - Son Dakika

İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü

05.02.2022 10:25
İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Pisgah kasabasındaki bir barda eğlenen iki arkadaş arasında, yemeğe mayonez dökülmesi sebebiyle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkiliden Kristofer Erlbacher, 30 yaşındaki arkadaşı Caleb Solberg'i kamyonetle ezerek öldürdü.

ABD Lowa'da bulunan Pisgah kasabasında yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. 29 yaşındaki Kristofer Erlbacher ile 30 yaşındaki Caleb Solberg ve bir arkadaşları daha barda içki içiyordu. Ancak bir süre sonra Erlbacher ile Solberg arasında yemeğe dökülen bir mayonez nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

ÖNCE TARTIŞMAYI YATIŞTIRDILAR

İkili arasındaki tartışma önce yatıştırıldı. Evlerine dağılan arkadaşlar arasındaki tartışma bitmek yerine daha da alevlendi. Hatta iki tarafın da birbirine tehditler savurduğu öne sürüldü.

KAMYONETLE EZDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kamyonetiyle birlikte arkadaşı Caleb Solberg'in evine giden Kristofer Erlbacher, burada bir süre daha tartışma yaşanmasının ardından arkadaşını kamyonetle ezerek öldürdü.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Olayın ardından yapılan incelemelerde Solberg'in ilk darbede ölmediği ve Erlbacher'in onu öldürmek için bir hamle daha yaptığı tespit edildi. Katil zanlısı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü
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Son Dakika Dünya İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü - Son Dakika
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