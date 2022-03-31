İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler - Son Dakika

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Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önceki gün oynanan ve Portekiz'in Kuzey Makedonya'ya karşı 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleye, iki kadın taraftarın açtığı pankart damga vurdu. Kadın tarafların daha önce futbol statlarında görülmemiş hareketi, sosyal medyada da gündem oldu.

RONALDO'NUN SPERMLERİNİ İSTEDİLER

Tribünlerde mücadeleyi takip etmeye gelen kadın taraftarlar, daha önce hazırladıkları pankartı açarak dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun spermlerini istedi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kadın taraftarların açtığı pankartı gören diğer taraftarlar da uzun süre şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadılar. Genç kadınların, Ronaldo hayranı oldukları ve dikkat çekmek için böyle bir pankart hazırladıkları belirtiliyor.

İşte o pankart: