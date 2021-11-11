Üye Girişi
İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı - Son Dakika
BBC

İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı

11.11.2021 14:41
İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Bakanı Ali Salajegheh, Paris İklim Anlaşması'nı ancak ülkelerine uygulanan yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Bakanı Ali Salajegheh, Paris İklim Anlaşması'nı sadece ülkelerine uygulanan yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacaklarını söyledi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde süren COP26 İklim Zirvesi sırasında BBC'ye konuşan Salajegheh, yaptırımların ülkesinde yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmaları engellediğini belirtti.

"Baskıcı yaptırımlar yüzünden ülkeye ilaç gibi temel ihtiyaçları ithal edemiyoruz" diyen Salajegheh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer yaptırımlar kaldırılırsa dünyaya karşı sorumluluğumuz da artar. Bize modern teknolojiler sağlanır ve destek verilirse yenilenebilir enerjiye geçiş yapabiliriz ve gittikçe eskiyen altyapımızı onarabiliriz."

Salajegheh, COP26'daki konuşmasında da İran'ın da tüm dünya gibi iklim krizinden olumsuz etkilendiğini vurguladı:

"İklim krizi, özellikle ülkede yağışları etkiledi. Nehirlerimizde su miktarı yüzde 40 azald. Tarımda zorluklar yaşanıyor. İçme ve sanayi için kullanılan su miktarı azalıyor.

"Yaptırımlar kaldırılırsa karbom salımımızı yüzde 12 azaltırız demiştik ama yaptırımlar kaldırılmadı."

Karbon salımında 8. sırada

Dünyada en çok karbon salan sekizinci ülke olan İran, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamıştı.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar son birkaç yıldır azaldıkça ülkenin karbon salımı da hızla artmaya başladı.

İran hükümeti, iklim krizinden kaynaklandığı düşünülen su kıtlığı nedeniyle yaz aylarında başlayan protestoları güç kullanarak bastırdı.

İran daha önce yapılan görüşmelerde karbon salımını her halükarda azaltacağını açıklamıştı.

Ancak ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ne kadar ilerleme sağladıklarını takip eden Climate Action Tracker adlı kuruluş, İran'ın çabaları için "ciddi oranda yetersiz" yorumunda bulundu.

Uzmanlar 2015'ten beri eylem planı oluşturmayan İran'ın karbon salımının 2030'a kadar yüzde 50 artacağını düşünüyor.

İran'ın petrol ve doğal gaz ihracına bağımlı ekonomisinin yenilenebilir enerjiye nasıl geçeceği ve fosil yakıtlardan uzaklaşan bir dünyaya nasıl ayak uyduracağı belirsizliğini koruyor.

İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı

Togo Cumhuriyeti, fuat oktay, Paris, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
Açık öğretim liselerinde, 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü Açık öğretim liselerinde, 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü         
14:36
Zajc: Teklif varsa giderim Zajc: Teklif varsa giderim         
14:20
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: İklim krizi: İran, Paris İklim Anlaşması'nı sadece yaptırımların kaldırılması halinde onaylayacağını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement