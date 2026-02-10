İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş - Son Dakika
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş
10.02.2026 00:44
Jeffrey Epstein davasına ait yeni bilgiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili çarpıcı bir zamanlamayı gündeme getirdi. İddialara göre Epstein, 30 Eylül 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Bu tarih Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sadece iki gün önce olduğu için dikkat çekici bulundu.

Jeffrey Epstein davasına ilişkin sızan yeni bilgiler, dünya siyasi tarihinin en karanlık cinayetlerinden biri olan Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili çarpıcı bir zamanlamayı ortaya koydu. İddialara göre Epstein, kimliği bilinmeyen bir kişiye gönderdiği mesajda, 30 Eylül 2018 tarihinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü söyledi.

CİNAYETİN HEMEN ÖNCESİNDE GİZEMLİ GÖRÜŞME

Bu görüşmenin yapıldığı iddia edilen tarih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden sadece iki gün öncesine denk geliyor.

Epstein'ın, cinayetten hemen önce Veliaht Prens ile ne konuştuğu veya bu görüşmenin içeriği gizemini korurken, bu "kanlı tesadüf" Epstein'ın küresel güç ağının ne kadar derinlere uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

YÜKSEK SOSYETE VE KARANLIK İLİŞKİLER

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni belgelerde Epstein ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın aynı fotoğrafta yer aldığına ilişkin görüntüler bulunuyor. Bu kare, daha önce The New York Times tarafından yayınlanan fotoğraflar arasında yer aldı.

Dosyalarda Bin Selman'ın adı bazen açık şekilde, bazen de "MBS" kısaltmasıyla geçiyor.

Belgeler, Epstein'ın hapis yattıktan sonra bile "yüksek sosyete" ve dünya liderleriyle olan bağlarını hızla onardığını gösteriyor.

Belgelere göre Epstein'in Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri oldukça yoğundu. Örneğin 2016'da Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ve mutad olarak yüksek düzeyli kişilerle yazışmalar içinde olduğu öne sürülüyordu.

