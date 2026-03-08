ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Savaşın 9. gününde de ABD ve İsrail İran'a saldırmaya devam ederken; İran da misilleme saldırılarını sürdürdü.
Öte yandan 28 Şubat'ta ABD'nin ilk saldırılarına ilişkin görüntüler ilk kez İran basını tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ABD Tomahawk füzesinin İran Devrim Muhafızları'na ait bir tesisi vurduğu anlar yer aldı.
Ayrıca Görüntüde, aralarında çocukların da bulunduğu 175 kişinin öldüğü bildirilen kız okulunun yakınlarından yükselen dumanlar da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, okula yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
Son Dakika › Dünya › İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar - Son Dakika
