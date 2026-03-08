İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar

Haberin Videosunu İzleyin
İlk kez yayınlandı! İşte ABD\'nin Devrim Muhafızları\'nın tesisini vurduğu anlar
08.03.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlk kez yayınlandı! İşte ABD\'nin Devrim Muhafızları\'nın tesisini vurduğu anlar
Haber Videosu

ABD Tomahawk füzesinin İran Devrim Muhafızları'na ait bir tesisi vurduğu anlara ilişkin görüntüler ilk kez İran medyasında yayınlandı. Görüntüde, aralarında çocukların da bulunduğu 175 kişinin öldüğü bildirilen kız okulunun yakınlarından yükselen dumanlar da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, okula yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Savaşın 9. gününde de ABD ve İsrail İran'a saldırmaya devam ederken; İran da misilleme saldırılarını sürdürdü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 28 Şubat'ta ABD'nin ilk saldırılarına ilişkin görüntüler ilk kez İran basını tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ABD Tomahawk füzesinin İran Devrim Muhafızları'na ait bir tesisi vurduğu anlar yer aldı.

ÇOCUKLARIN HEDEF ALINDIĞI SALDIRI DA KAMERALARDA

Ayrıca Görüntüde, aralarında çocukların da bulunduğu 175 kişinin öldüğü bildirilen kız okulunun yakınlarından yükselen dumanlar da yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, okula yönelik saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 00:41:33. #7.13#
SON DAKİKA: İlk kez yayınlandı! İşte ABD'nin Devrim Muhafızları'nın tesisini vurduğu anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.