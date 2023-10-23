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İlk yardım uçağı Mısır'a hareket etti - Son Dakika

İlk yardım uçağı Mısır'a hareket etti

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:50

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiğini duyurdu. Diğer yardım uçaklarının hazırlık faaliyetleri ise devam ediyor.

MSB: " Gazze'ye yardım malzemeleri ulaştırmak için dört sorti planlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yardım malzemelerinin ulaştırılması için dört sorti planlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı" denildi.

İLK UÇAK HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemelerinin bulunduğu ilk uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlk yardım uçağı Mısır'a hareket etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk yardım uçağı Mısır'a hareket etti - Son Dakika
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