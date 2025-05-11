İnci kefalinin Deliçay\'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor.

UÇARCASINA DERELERE AKIN EDİYORLAR

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüp uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİ İZLEMEK İÇİN GELDİ

İnci kefalinin göç güzergahında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yaparken, yüzlerce kişi de inci kefalinin göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

"İNANILMAZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR"

Batman'dan balık göçünü izlemeye gelen Uğur Taş, "Daha önce hiç inci kefali balığını görmemiştim. Balıkların göçünü duyunca ailem ile birlikte Batman'dan Van'a geldik. Suyun tersine yüzen inci kefalleri inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini isterim" dedi.