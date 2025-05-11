İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi - Son Dakika
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İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

İnci kefalinin Deliçay\'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzüp tatlı sulara göç eden inci kefallerini görmek için, yüzlerce kişi Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

11.05.2025 18:25
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor.

İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

UÇARCASINA DERELERE AKIN EDİYORLAR

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzüp uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göç süreci devam ediyor.

İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

YÜZLERCE KİŞİ İZLEMEK İÇİN GELDİ

İnci kefalinin göç güzergahında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yaparken, yüzlerce kişi de inci kefalinin göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deliçay'a geldi.

İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi

"İNANILMAZ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR"

Batman'dan balık göçünü izlemeye gelen Uğur Taş, "Daha önce hiç inci kefali balığını görmemiştim. Balıkların göçünü duyunca ailem ile birlikte Batman'dan Van'a geldik. Suyun tersine yüzen inci kefalleri inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini isterim" dedi.

İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Norveç somonları gibi göç ediyorlar, belgeseli çekilmeli. 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İnci kefalinin Deliçay'daki zorlu göçünü yüzlerce kişi izledi - Son Dakika
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