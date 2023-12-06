İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi

İngiltere'de Jake Richardson (32) ve Natalie (31) çifti, düğünlerinde özel bir dokunuşla sade ve anlamlı bir atmosfer yaratmaya karar verdiler. Finansal zorluklarla karşılaşmamak için lüks bir düğün yerine kendi bütçelerini düşündüler. Jake, "Lüks düğüne paramız yetmezdi. Ev almak için biriktirdik, düğünü ilk buluştukları mekanda yapmaya karar verdik. Konuşmalar, profesyonel bir fotoğrafçı ve geleneksel düğün dekorasyonuyla sadece 1.560 £ harcadık. Bu, Birleşik Krallık'taki ortalama düğün maliyetinin yalnızca onda biri." dedi.

Düğünde, Natalie'nin gelinliği 900 £'a mal oldu, ancak onun için en önemli şey beyaz spor ayakkabılarını tercih etmesi ve topuklu ayakkabılardan vazgeçmesiydi. İki çocuk annesi Natalie, "Bu harika bir gündü. Sadece 1.560 £ harcayarak düğünümüzü anlam dolu ve bütçeye uygun bir şekilde kutlamak, bizim için çok değerliydi." şeklinde mutluluklarını dile getirdi.