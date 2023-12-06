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İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi - Son Dakika

İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi

Jake ve Natalie, lüks yerine anlam dolu bir düğünle bütçelerini yönettiler. İlk buluştukları mekanda düğünleri, sadece 1.560 £ harcayarak özel ve ekonomik bir deneyim yaşadılar. Finansal bilinçle sadece 10'da biriyle unutulmaz bir gün geçirdiler. Natalie'nin 900 £'luk gelini ve tercihi olan beyaz spor ayakkabıları, özel günlerini daha anlam dolu kıldı

İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi
06.12.2023 - 10:42,
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İngiltere'de Jake Richardson (32) ve Natalie (31) çifti, düğünlerinde özel bir dokunuşla sade ve anlamlı bir atmosfer yaratmaya karar verdiler. Finansal zorluklarla karşılaşmamak için lüks bir düğün yerine kendi bütçelerini düşündüler. Jake, "Lüks düğüne paramız yetmezdi. Ev almak için biriktirdik, düğünü ilk buluştukları mekanda yapmaya karar verdik. Konuşmalar, profesyonel bir fotoğrafçı ve geleneksel düğün dekorasyonuyla sadece 1.560 £ harcadık. Bu, Birleşik Krallık'taki ortalama düğün maliyetinin yalnızca onda biri." dedi.

Düğünde, Natalie'nin gelinliği 900 £'a mal oldu, ancak onun için en önemli şey beyaz spor ayakkabılarını tercih etmesi ve topuklu ayakkabılardan vazgeçmesiydi. İki çocuk annesi Natalie, "Bu harika bir gündü. Sadece 1.560 £ harcayarak düğünümüzü anlam dolu ve bütçeye uygun bir şekilde kutlamak, bizim için çok değerliydi." şeklinde mutluluklarını dile getirdi.

İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi
İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi
İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi
İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Birleşik Krallık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz çift davetlilere yedikleri yemeğin parası ödetti. Çift sadece 1500 sterlin harcayarak evlendi - Son Dakika
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