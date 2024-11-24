İngiltere Başbakanı Starmer, AB ile İlişkileri Yeniden Düzenliyor

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İNGİLTERE Başbakanı Starmer, AB ile ilişkileri yeniden düzenliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için hükümetin, yeni AB müzakerecisi istihdam edeceği belirtildi.

Kabine Ofisi tarafından açıklanan görev, 'ikili ilişkiler ve uluslararası ekonomik meseleler konularında birincil danışmanlık' olarak tanımlandı. Müzakereci, Starmer adına görüşmelere katılacak, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın gelecek yılki yenileme müzakerelerinden sorumlu olacak.

Başbakan Keir Starmer, Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkileri yeniden düzenleme taahhüdünde bulundu ancak bu düzenlemenin Brexit'in tersine çevrilmesi anlamına gelmediğini ifade etti.