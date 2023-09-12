İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti - Son Dakika

İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti

İngiltere, Amerikan Bully \'XL\' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti
Son Güncelleme: 12.09.2023 11:53

İngiltere'de bir Amerikan Bully 'XL' köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa saldırması sonrasında İçişleri Bakanlığı, bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu köpeklerin topluluklar ve özellikle çocuklar için açık bir tehlike olduğunu belirterek acil tavsiyelerde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, bir Amerikan Bully 'XL' köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa saldırmasının ardından bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu köpeklerin toplum ve özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ÜLKEDE TEPKİ TOPLADI

İngiltere'de bir Amerikan Bully 'XL' köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa ve çevredekilere saldırma görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrasında açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Amerikan Bully XL ırkı köpekler, İngiltere'de daha önce de küçük çocuklar dahil olmak üzere insanlara saldırmış ve ülkede tepki toplamıştı.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜMCÜL BİR TEHLİKELİ"

İçişleri Bakanı Suella Braverman, en son saldırıyla ilgili açıklama yaparak "Bu çok korkunç. American XL Bully, topluluklarımız, özellikle de çocuklar için açık ve ölümcül bir tehlikedir. Bu şekilde devam edemeyiz. Bunların yasaklanması konusunda acil tavsiyelerde bulundum" dedi.

"SAHİPLERİ SALDIRGAN DAVRANIŞLARA TEŞVİK EDİYOR"

İngiltere'de hayvan refahı için çalışan Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA), ırkların yasaklanmasının suçluların gözünde bu ırkları daha değerli yaptığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı; "Bunlar büyük, güçlü köpeklerdir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri anlamına gelir. Ancak doğası gereği saldırgan değillerdir. Ne yazık ki, bu köpekler birçok sahibi için saldırgan davranışları teşvik eden bir meta haline geldi ve bunun değişmesi gerekiyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti - Son Dakika
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